Визит Зеленского в Оман: Офис президента будет судиться с журналистами из-за расследования

https://racurs.ua/n133698-ofis-prezidenta-podaet-v-sud-na-jurnalistov-iz-za-rassledovaniya-vizita-zelenskogo-v-oman.html

Ракурс

Офис президента Украины официально сообщил о намерении подать иск в суд на журналистов после обнародования расследования «Схем» о возможной январской встрече в Омане Владимира Зеленского с экс-главой ФСБ и нынешним главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом на своей Фейсбук-странице сообщает ОП.

Это целиком и полностью не соответствует действительности. Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался любым другим способом с Николаем Патрушевым, — отметили в ОП.

Также Офис президента расценивает это расследование как «откровенную манипуляцию общественным мнением» и ждет от «Схем» опровержения сведений. Кроме этого, ОП намерен обратится в суд с иском, в котором потребует опровержений и извинений.

Отметим, что 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал враньем сообщение о поездке Патрушева в Оман на встречу с Зеленским. Такую информацию обнародовало пропагандистское СМИ «РИА Новости».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент в Омане «действительно никогда не встречался и не говорил» с Патрушевым. Также в комментариях она добавила, что никогда не сообщалось, что визит Зеленского в Оман был официальным. Вместе с тем отметим, что Управление государственной охраны (УГО) подтвердило информацию о том, что в январе они действительно обеспечивали безопасность пребывания Зеленского в Омане.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак, заявил, что расследование программы «Схемы» — ложь от начала и до конца.

Как писал «Ракурс», журналисты узнали, что Патрушев находился в Омане в те дни, что и Зеленский. Патрушев прилетел в ночь с 7 на 8 января самолетом Bombardier Global Express 6000 (бортовой номер 9H-VJN). Позже, по данным журналистом, этим же самолетом президент Украины срочно возвращался из Маската в Киев после того, как в Иране сбили украинский пассажирский самолет.

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку, поскольку президент Украины не внес информацию о поездке в свою декларацию. Ранее на запрос «Ракурса» в Государственном управлении делами сообщили, что не оплачивали никаких расходов, связанных с визитом главы государства в Оман.