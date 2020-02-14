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Акция у Офиса президента, фото: «Национальный корпус»

«Любовь — это…»: активисты пришли к ОПУ с плакатами на тему Дня влюбленных из-за резонанса вокруг Омана (ФОТО)

14 фев 2020, 17:19
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Митинг у Офиса президента (ОПУ) на улице Банковой в Киеве устроили активисты «Национального корпуса» из-за резонансной ситуации, сложившейся вокруг визита Владимира Зеленского в Оман в начале января этого года.

Активисты требуют от Зеленского обнародовать информацию об обстоятельствах этого визита: цель, встречи и переговоры, которые состоялись во время его визита, сообщает пресс-служба «Нацкорпуса».

Акция была спровоцирована недавним материалом украинских журналистов-расследователей, которые утверждают, что когда Зеленский находился в Омане, туда прибыл близкий к Владимиру Путину секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

С собой активисты взяли ряд плакатов, похожих по стилю на рисунки-фантики из известной жевательной резинки «Love is…».

Акция у Офиса президента, фото: «Национальный корпус»

Акция у Офиса президента, фото: «Национальный корпус»

Акция у Офиса президента, фото: «Национальный корпус»

Акция у Офиса президента, фото: «Национальный корпус»

Акция у Офиса президента, фото: «Национальный корпус»

Акция у Офиса президента, фото: «Национальный корпус»

Также в ОПУ сегодня пришли сенаторы из США — Рональд Джонс, Джон Баррассо и Кристофер Мерфи, представляющие обе ведущие партии США — Республиканскую и Демократическую. У них состоялась встреча с Зеленским, во время которой стороны, в частности, обсудили вопросы поведения реформ в Украине.

Пресс-служба Офиса президента отмечает, что сенаторы подтвердили наличие позитивных изменений в Украине и готовность США поддерживать наше государство и в дальнейшем на этом пути.

Встреча Зеленского с сенаторами, фото: Офис президента

Напомним, в Офисе президента сегодня заявили, что подают на журналистов в суд из-за резонансного расследования визита Зеленского в Оман.

Источник: Ракурс


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