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Google. Фото: dyvys.info

Google через суд обязали рассекретить автора негативного отзыва о враче

14 фев 2020, 17:20
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Google обязали раскрыть личные данные пользователя, написавшего негативный отзыв о работе стоматолога в Мельбурне.

Федеральный суд Австралии удовлетворил жалобу врача Мэтью Каббабе, который просил помочь идентифицировать пользователя под ником CBsm 23. Врач считает, что пользователь оклеветал его, написав негативный комментарий после визита в стоматологический кабинет, пишет The Guardian

Врач Каббабе сначала обращался к Google, чтобы компания удалила отзыв и раскрыла информацию о пользователе, но ему в этом отказали. Тогда стоматолог обратился в суд, который и обязал Гугл раскрыть личные данные с анонимного аккаунта.

Австралийский суд в феврале этого года уже присудил 750 тыс. долл. компенсации адвокату из Аделаиды, который заявил, что из-за отзывов в Google он потерял около 80% своего бизнеса. Спустя шесть месяцев после публикации поисковик удалил сообщение.

Напомним, в Германии гражданин, осужденный за убийство в 1982 году, отстоял право быть забытым в интернете. На юридическом языке эта норма называется «поправкой на забвение». В случае ее применения поисковики должны прекратить отображать ссылки на определенные материалы.


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