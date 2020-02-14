Google через суд обязали рассекретить автора негативного отзыва о враче

Google. Фото: dyvys.info

https://racurs.ua/n133728-google-v-sudebnom-poryadke-obyazali-rassekretit-avtora-otricatelnogo-otzyva-o-stomatologe.html

Ракурс

Google обязали раскрыть личные данные пользователя, написавшего негативный отзыв о работе стоматолога в Мельбурне.

Федеральный суд Австралии удовлетворил жалобу врача Мэтью Каббабе, который просил помочь идентифицировать пользователя под ником CBsm 23. Врач считает, что пользователь оклеветал его, написав негативный комментарий после визита в стоматологический кабинет, пишет The Guardian

Врач Каббабе сначала обращался к Google, чтобы компания удалила отзыв и раскрыла информацию о пользователе, но ему в этом отказали. Тогда стоматолог обратился в суд, который и обязал Гугл раскрыть личные данные с анонимного аккаунта.

Австралийский суд в феврале этого года уже присудил 750 тыс. долл. компенсации адвокату из Аделаиды, который заявил, что из-за отзывов в Google он потерял около 80% своего бизнеса. Спустя шесть месяцев после публикации поисковик удалил сообщение.

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