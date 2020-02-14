На Волыни летчики оригинально поздравили всех влюбленных.

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В День святого Валентина украинские летчики оригинально поздравили всех влюбленных с праздником.

Пилот истребителя из состава 204 Севастопольской БрТА, которая дислоцируется на Луцком военном аэродроме, изобразил в небе сердце, «нарисовать» фигуру он сумел с помощью выхлопа самолета. Об этом 14 февраля сообщает «Организация волынских авиалюбителей «ОВАЛ"/Луцкий аэроклуб «Крылья Волыни» в Facebook.

В организации добавили, что пилоты нарисовали небесные «валентинки» раньше во время летно-методического сбора фронтовой истребительной авиации на Луцком военном аэродроме, но подчеркнули, что «ввиду сегодняшнего праздника, они очень актуальны».

Напомним, в Православной церкви Украины заявили, что святой Валентин, который был казнен в итальянском городе Терни в 269 году за то, что якобы «венчал влюбленные пары, несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II», на самом деле не мог этого делать, поскольку в те годы в христианской церкви еще не существовало обряда венчания.