Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n133734-v-kremle-ozvuchili-svou-versiu-telefonnogo-razgovora-zelenskogo-i-putina.html

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Телефонная беседа состоялась сегодня у президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой разговора был вопрос урегулирования конфликта на Донбассе.

Пресс-служба Кремля опубликовала свою версию разговора глав государств на официальном сайте.

В Кремле утверждают, что Путин напрямую спросил у Зеленского, намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности.

Также президенты в разговоре затронули вопросы прекращения огня и разведения сил в зоне разграничения, а также проведения мероприятий по разминированию данной зоны. Также было предложено продолжить обмен пленными.

В сообщении указано, что российская сторона признает вклад всех народов бывшего СССР в победу над фашизмом и президент России «указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны».

Также Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 13 февраля украинских граждан в дорожно-транспортном происшествии в Псковской области.