Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский и Путин снова созвонились. Фото: Цензор.нет

Зеленский и Путин снова созвонились: о чем говорили президенты

14 фев 2020, 15:10
999

Владимир Зеленский, президент Украины, провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стороны обсудили выполнение соглашений, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже, а также ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече в нормандском формате. Когда она состоится, не уточняется. Кроме того, стороны «акцентировали внимание» на теме взаимного освобождения удерживаемых лиц, в частности, украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также в России.

Также Зеленский и Путин согласились, что нужно активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске «для реализации достигнутых договоренностей».

На сайте Кремля о разговоре с Владимира Путина с Владимиром Зеленским никакой информации нет.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не исключена, но решение об этом будет принимать президент Украины.

Между тем, накануне журналисты проекта «Схемы» обнародовали расследование о возможной встрече Зеленского с бывшим главой ФСБ РФ и нынешним руководителем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в январе в Омане. В ответ на публикацию этого материала в Офисе президента пригрозили журналистам судом, заявив, что их информация не соответствует действительности.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Принудительная паспортизация жителей ОРДЛО: Офис генпрокурора собирает доказательства для суда в Гааге

В Офисе генерального прокурора собирают доказательства принудительной паспортизации гражданского населения на временно оккупированных Россией территориях Украины. Эти доказательства планируют передать в Международный уголовный суд

Правовые новости
15:45

Гладковский судится с НАПК по поводу результатов проверок его деклараций (ФОТО)

Олег Гладковский, фигурант прошлогоднего скандала с закупкой в ​​России запчастей для оборонной промышленности, просит ОАСК отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций

Новости Украины
13:12
1432