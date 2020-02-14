Зеленский и Путин снова созвонились. Фото: Цензор.нет

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стороны обсудили выполнение соглашений, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже, а также ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече в нормандском формате. Когда она состоится, не уточняется. Кроме того, стороны «акцентировали внимание» на теме взаимного освобождения удерживаемых лиц, в частности, украинцев, которые удерживаются на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также в России.

Также Зеленский и Путин согласились, что нужно активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске «для реализации достигнутых договоренностей».

На сайте Кремля о разговоре с Владимира Путина с Владимиром Зеленским никакой информации нет.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча Зеленского с Путиным до нормандского саммита не исключена, но решение об этом будет принимать президент Украины.

Между тем, накануне журналисты проекта «Схемы» обнародовали расследование о возможной встрече Зеленского с бывшим главой ФСБ РФ и нынешним руководителем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в январе в Омане. В ответ на публикацию этого материала в Офисе президента пригрозили журналистам судом, заявив, что их информация не соответствует действительности.