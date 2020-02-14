Зеленський і Путін знову зідзвонилися. Фото: Цензор.нет

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Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Сторони обговорили виконання угод, досягнутих на саміті «нормандської четвірки» в Парижі, а також низку інших питань. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, Путін і Зеленський обговорили підготовку до наступної зустрічі в нормандському форматі. Коли вона відбудеться, не уточнюється. Окрім того, сторони «акцентували» увагу на темі взаємного звільнення утримуваних осіб, зокрема, українців, які утримуються на окупованих територіях Криму і Донбасу, а також в Росії.

Також Зеленський і Путін погодилися, що потрібно активізувати роботу на рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську «для реалізації досягнутих домовленостей».

На сайті Кремля про розмову з Володимира Путіна з Володимиром Зеленським ніякої інформації немає.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що зустріч Зеленського з Путіним до нормандського саміту не виключається, але рішення про це буде приймати президент України.

Між тим, напередодні журналісти проекту «Схеми» оприлюднили розслідування про можливу зустріч Зеленського з колишнім главою ФСБ РФ та нинішнім керівником Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим у січні в Омані. У відповідь на публікацію цього матеріалу в Офісі президента погрожують журналістам судом, заявивши, що їхня інформація не відповідає дійсності.