Убивство Шеремета: суд залишив під вартою Юлію Кузьменко

Юлія Кузьменко, фото: «Діалог.ua»

https://racurs.ua/ua/n133714-ubyvstvo-sheremeta-sud-zalyshyv-pid-vartou-uliu-kuzmenko.html

Ракурс

Київський апеляційний суд залишив під вартою дитячого хірурга Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Таким чином, вона перебуватиме за ґратами щонайменше до 3 квітня, повідомляє видання The Insider Ukraine.

Захист Кузьменко просив замінити їй запобіжний захід на домашній арешт, щоб вона могла ходити на роботу та лікувати дітей.

Водночас, на думку прокуратури, є ризики того, що Кузьменко може переховуватися від суду.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля, за кермом котрого він перебував.

На думку слідства, саме Кузьменко підклала вибухівку під автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, суд сьогодні також вирішив не змінювати запобіжний захід ще одному фігурантові цієї справи — Яні Дугарь, яка перебуває під нічним домашнім арештом. Суд просив відпустити Дугарь на поруки.