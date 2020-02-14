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Ракурс
Сонячна система. Фото: 1001 Пазл

NASA відібрало чотири можливі місії для вивчення секретів Венери або супутників Юпітера і Нептуна

14 лют 2020, 14:53
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Американське космічне агентство NASA оголосило переможців першого етапу конкурсу космічних місій класу Discovery, в якому брали участь понад 20 проектів. Найбільш цікавими NASA здалися чотири місії. Переможець отримає грант у розмірі 500 млн дол.

Космічні місії у найближчі роки можуть бути відправлені до Венери або до супутників Юпітера і Нептуна, повідомляє офіційний сайт NASA.

В агентстві вважають, що кожна з чотирьох місій допоможе змінити розуміння деяких найактивніших і складних світів Сонячної системи. Вивчення будь-якого з цих небесних тіл допоможе розкрити секрети їх формування, заявив заступник керівника наукового підрозділу NASA Томас Цурбухен.

Серед фіналістів конкурсу виявилися місії DAVINCI+, VERITAS, IVO і TRIDENT.

DAVINCI+ передбачає дослідження агресивної атмосфери Венери, а місія VERITAS спрямована на вивчення венеріанської поверхні.

Місія IVO спрямована на дослідження супутника Юпітера Іо. Дана планета нагрівається за рахунок гравітації Юпітера і є найбільш вулканічно активним тілом Сонячної системи.

TRIDENT пропонує досліджувати місяць Нептуна Тритон. Це крижане царство, адже середня температура поверхні планети складає -235°С.

Кожна з відібраних місій отримає 3 млн дол. на розробку детального концептуального проекту.


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