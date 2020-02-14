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Ракурс
Солнечная система. Фото: 1001 Пазл

NASA отобрало четыре возможные миссии для изучения секретов Венеры или спутников Юпитера и Нептуна

14 фев 2020, 14:53
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Американское космическое агентство NASA объявило победителей первого этапа конкурса космических миссий класса Discovery, в котором принимали участие более 20 проектов. Наиболее интересными NASA посчитало четыре миссии. Победитель получит грант в размере 500 млн долл.

Космические миссии в ближайшие годы могут быть отправлены к Венере или к спутникам Юпитера и Нептуна, сообщает официальный сайт NASA.

В агентстве считают, что каждая из четырех миссий поможет изменить понимание некоторых самых активных и сложных миров Солнечной системы. Изучение любого из этих небесных тел поможет раскрыть секреты их формирования, заявил заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен.

Среди финалистов конкурса оказались миссии DAVINCI+, VERITAS, IVO и TRIDENT.

DAVINCI+ предполагает исследование агрессивной атмосферы Венеры, а миссия VERITAS направлена на изучение венерианской поверхности.

Миссия IVO направлена на исследование спутника Юпитера Ио. Данная планета нагревается за счет гравитации Юпитера и является самым вулканически активным телом Солнечной системы.

TRIDENT предлагает исследовать луну Нептуна Тритон. Это ледяное царство, ведь средняя температура поверхности планеты составляет -235°С.

Каждая из отобранных миссий получит 3 млн долл. на разработку детального концептуального проекта.


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