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Полицейскому в Харькове, подстрелившему нарушителя, объявили подозрение. Фото: Pexels

Погоня в Харькове: подстрелившему нарушителя полицейскому объявили подозрение

14 фев 2020, 14:40
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Погоня в Харькове закончилась стрельбой и ранением одного из нарушителей 13 января. Нарушителя подстрелил полицейский во время преследование.

Сотруднику правоохранительных органов объявили подозрение по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Также прокуратура проверяет факт наезда преследуемого автомобиля Subaru Forester на указанного работника патрульной полиции. В настоящее время по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, ночью 13 февраля правоохранители получили информацию, что на ул. Зубарева три человека распивают алкогольные напитки и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester. Когда правоохранители прибыли на место вызова, водитель иномарки начал убегать.

Во время преследования машина нарушителя полиции застряла в поле вблизи села Хроли Харьковского района. Чтобы остановить беглецов, старший лейтенант полиции произвел три выстрела в их автомобиль, но машина скрылась с места происшествия. Впоследствии стало известно, что патрульный ранил пассажира, который находился в преследуемом авто. У него было два огнестрельных ранения.


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