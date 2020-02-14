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На лайнере Diamond Princess произошла вспышка нового коронавируса, фото: «Википедия»

Коронавирус на лайнере: власти Японии позволили пассажирам пожилого возраста покинуть судно (ФОТО)

14 фев 2020, 14:21
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В Японии части пассажиров лайнера Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка нового коронавируса NCP, позволили покинуть судно.

Речь идет о людях в возрасте от 80 лет, которые имеют хронические болезни и находятся в каютах без иллюминаторов. Также у таких людей не должно быть обнаружено коронавируса, сообщает AFP.

Отмечается, что по состоянию на вторую половину дня лайнер покинули 11 человек, они прибыли на специально оборудованный объект в префектуре Сайтама возле Токио. Там они проведут время, оставшееся до завершения карантина — до следующей среды.

Их с корабля отвезли на автобусах с затемненными окнами. За рулем одного из них журналисты увидели водителя в белом защитном костюме с ног до головы, укомплектованном очками и маской.

Людей перевозили на автобусах с затемненными стеклами, фото: AFP

Количество больных коронавирусом на борту Diamond Princess достигло уже по меньшей мере 218 человек, а также заболел сотрудник карантинной службы. Когда лайнер прибыл на прошлой неделе в Японии, на его борту было более 3,7 тыс. человек.

Больных эвакуировали в медучреждения, состояние десяти из них тяжелое.

Также в Японии заразился один из таксистов, который контактировал с пассажирами лайнера до того, как судно поставили на карантин.

Напомним, недавно в Японии коронавирус обнаружили у умершей пожилой женщины, которая не посещала другие страны.


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