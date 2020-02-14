Япония уберет космический мусор на орбите. Фото: Яндекс Дзен

https://racurs.ua/n133710-yaponiya-uberet-kosmicheskiy-musor-na-orbite.html

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с компанией Astroscale проведет первый эксперимент по сбору на орбите космического мусора.

На околоземной орбите собралось примерно 34 тыс. крупных объектов космического мусора (размером более 10 см) и несколько десятков миллионов мелких, информирует сайт агентства.

Крупными объектами считаются отработанные ступени ракет, их обломки, детали космических аппаратов и спутников, которые завершили свою миссию, но остались на орбите. Они могут быть опасными, поэтому было решено начать очистку околоземного пространства.

Агентство JAXA планирует реализовывать проект в два этапа: в рамках миссии спутник компании Astroscale, выйдя на околоземную орбиту, начнет сближаться со ступенью ракеты, которую нужно убрать. В 80 км спутник начнет отслеживать объект с помощью камеры и приблизится к нему на расстояние до 1 км. После этого будет происходить их постепенное сближение до 250 м, ориентируясь на данные инфракрасной камеры.

На последнем этапе за навигацию будет отвечать лидар — активный дальномер оптического диапазона. На отметке 100 м спутник сократит разницу в скорости и сфотографирует отработанную ступень ракеты, после чего приблизится к ней на расстояние около 1,5 м и вернется на Землю.

После этого объект уберут с орбиты. Инженеры JAXA планируют использовать для схода с орбиты не реактивные двигатели, а специальный трос, который через движение в магнитном поле Земли будет создавать силу Лоренца, тормозящую аппараты.

Во второй половине 2020 года Astroscale Holdings проведет испытания двух космических аппаратов, во время которых отработают компоненты и методы, необходимые для сближения.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые с помощью телескопа «Хаббл» наблюдали за объектами, которые расположены на расстоянии 45 млн световых лет от Земли.