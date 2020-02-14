Японія поприбирає космічне сміття на орбіті. Фото: Яндекс Дзен

https://racurs.ua/ua/n133710-yaponiya-poprybyraie-kosmichne-smittya-na-orbiti.html

Ракурс

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) разом із компанією Astroscale проведе перший експеримент зі збору з орбіти космічного сміття.

На навколоземній орбіті зібралося близько 34 тис. великих об'єктів космічного сміття (розміром понад 10 см) і кілька десятків мільйонів менших, інформує сайт агентства.

Великими об'єктами вважаються відпрацьовані ступені ракет, їх уламки, деталі космічних апаратів і супутники, які завершили свою місію, але залишилися на орбіті. Вони можуть бути небезпечними, тому було вирішено розпочати очищення навколоземного простору.

Агентство JAXA реалізовуватиме проект у два етапи: у рамках місії супутник компанії Astroscale, вийшовши на навколоземну орбіту, почне зближуватися зі ступенем ракети, яку треба прибрати. На відстані 80 км супутник почне відстежувати об'єкт за допомогою камери і наблизиться до нього на відстань до 1 км. Після цього відбуватиметься їх поступове зближення до 250 м, орієнтуючись на дані інфрачервоної камери.

На останньому етапі за навігацію відповідатиме лідар — активний далекомір оптичного діапазону. На позначці 100 м супутник скоротить різницю в швидкості й сфотографує відпрацьовану ступень ракети, після чого наблизиться до неї на відстань близько 1,5 м і повернеться на Землю.

Після цього об'єкт приберуть із орбіти. Інженери JAXA планують використовувати для сходження з орбіти не реактивні двигуни, а спеціальний трос, який через рух у магнітному полі Землі створюватиме силу Лоренца, що гальмує апарати.

У другій половині 2020 року Astroscale Holdings проведе випробування двох космічних апаратів, під час яких відпрацюють компоненти і методи, необхідні для зближення.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що вчені за допомогою телескопа «Хаббл» спостерігали за об'єктами, які розташовані на відстані 45 млн світлових років від Землі.