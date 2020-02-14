Иоанна Лихоцкая. Фото: Radio ZET

https://racurs.ua/n133708-vysokie-diskussii-v-seyme-polshi-deputat-otvetila-oppozicii-neprilichnym-jestom-foto.html

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В польском Сейме принято решать все вопросы цивилизованно, но иногда страсти накаляются и депутаты показывают уровень своей культуры. В центре скандала оказалась депутат от правящей партии «Право и справедливость» Иоанна Лихоцкая, которая показала представителям оппозиции средний палец.

Жест депутата вызвал неоднозначную реакцию среди ее коллег, не говоря уже о депутатах, в сторону которых он был направлен, пишет издание Wprost.

Инцидент произошел после того, как Сейм проголосовал за постановление о выделении из бюджета 2 млрд злотых для нужд государственных медиа.

Оппозиция и активисты неоднократно обвиняли государственные СМИ Польши в пропаганде, поэтому данная инициатива коалиции не была поддержана оппозицией, которая требовала эти деньги направить на здравоохранение.

Когда оппозиционеры начали скандировать: «Позор» Лихоцкая показала в их сторону средний палец.