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Сложные научные тексты вызывают комплексы у читателей — ученые. Фото: ИноСМИ

Сложные научные тексты вызывают комплексы у читателей — ученые

14 фев 2020, 13:50
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Ученые установили, что тексты, написанные на сложном и непонятном языке, снижают интерес читателей к науке. От сложных текстов с многими терминами люди комплексуют.

Исследования американских ученых из университета штата Огайо показали, что чтение сложной научно-технической литературы вызывает у людей ощущение некомпетентности, они считают себя мало осведомленными, чтобы обсуждать такие сложные темы. При этом, подобные темы, написанные простым и доступным языком, читателей не отпугивали, сообщает «Популярная механика».

Кроме того, использование учеными узкоспециализированной терминологии в своих материалах затрудняет понимание текстов, вследствие чего читатели теряют к ним интерес. Участникам исследования было трудно понять смысл неизвестных терминов, несмотря на то, было ли подано их объяснение.

В исследовании участвовали 650 человек, которым на выбор предлагали читать тексты о беспилотных автомобилях, 3D-печати и хирургических роботах. Часть участников читала текст, написанный научным языком с множеством терминов, а остальные — тексты, написанные проще.

Результаты исследования указали на то, что использование научной терминологии снижает уровень доверия граждан к науке.


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