Складні наукові тексти викликають комплекси у читачів — вчені. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n133709-skladni-naukovi-teksty-vyklykaut-kompleksy-u-chytachiv-vcheni.html

Ракурс

Вчені встановили, що тексти, написані складною та незрозумілою мовою, знижують інтерес читачів до науки. Від складних текстів із багатьма термінами люди комплексують.

Дослідження американських науковців із університету штату Огайо показали, що читання складної науково-технічної літератури викликає в людей відчуття некомпетентності, вони вважають себе мало обізнаними, аби обговорювати такі складні теми. Натомість подібні теми, написані простою та доступною мовою, читачів не відлякували, повідомляє «Популярна механіка».

Окрім того, використання науковцями вузькоспеціалізованої термінології у своїх матеріалах ускладнює розуміння текстів, унаслідок чого читачі втрачають до них інтерес. Учасникам дослідження важко було збагнути сенс незрозумілих термінів, незважаючи на те, чи було подане в тесті їх пояснення.

У дослідженні брали участь 650 осіб, яким на вибір пропонували читати тексти про безпілотні автомобілі, 3D-друк і хірургічних роботів. Одна частина учасників читала текст, написаний науковою мовою з великою кількістю термінів, а решта — тексти, написані простіше.

Результати дослідження вказали на те, що використання наукової термінології знижує рівень довіри громадян до науки.