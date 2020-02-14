Мюнхенська конференція стартує 14 лютого

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Мюнхенська конференція з безпеки стартує 14 лютого. Туди вже вирушила українська делегація.

Фото з українськими політиками і чиновниками з літака опублікували народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, а також політолог Тарас Березовець в своїх Telegram-каналах.

За словами Березовця, в літаку багато представників фракції «Слуга народу». Окрім того, там помітили п’ятого президента Петра Порошенка і голову комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса. Березовець додав, що сподівається не побачити в літаку колишнього нардепа Олега Ляшка.

Також на борту літака зафіксували виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка та члена наглядової ради «Укрзалізниці» Сергія Лещенка.

Народний депутат Олексій Гончаренко також опублікував кілька фото з літака. Він зрадів присутності президента Молдови Ігоря Додона, який летів з українською делегацією.

На Мюнхенській конференції також виступить президент України Володимир Зеленський, проте він, мабуть, не захотів летіти звичайним рейсом з усією українською делегацією.

Мюнхенська конференція з безпеки або MSC — щорічна подія, яка проходить в столиці Баварії в готелі Bayerischer Hof, проводитиметься вже в 56-й раз. Починаючи з 1963 року в Мюнхені щороку дискутують перші особи десятків країн світу. Цього року в Баварію приїдуть представники понад 40 держав, зокрема президенти, прем'єр-міністри, міністри закордонних справ і оборони, а також представники міжнародних організацій і приватних компаній.

Нинішні зустрічі будуть присвячені темам від війн та роззброєння до клімату та здоров’я. Основним профілем конференції, втім, стане кризовий менеджмент, а криз, які потрібно обговорити, цілих 27 — від Афганістану до Ємену.

Для самого Володимира Зеленського в Мюнхені, де він в якості гостя MSC буде вперше, підготовлена ​​ціла програма. Доповідь, присвячена Україні, планується на панелі, яка триватиме, за попередньою інформацією, з 11.45 до 12.45 (за місцевим часом) в суботу.

Нагадаємо, раніше Офіс президента України офіційно повідомив про намір подати позов до суду на журналістів після оприлюднення розслідування «Схем» про можливу січневу зустрічі в Омані Володимира Зеленського з екс-главою ФСБ і нинішнім главою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.