Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Супутниковий перепис населення: Дубілету вкотре довелося пояснювати нову методику підрахунку українців

Люди вирішили, що я якийсь космонавт: Дубілет про супутниковий перепис населення

14 лют 2020, 13:36
999

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів, в інтерв’ю 13 лютого заявив, що уряд вивчає можливість використання даних супутника для проведення перепису населення України на окупованій частині Донбасу та в анексованому Росією Криму. Водночас сьогодні Дубілет у Фейсбук написав, що «іноді йому не вистачає досвіду, щоб не говорити те, що може згодом розійтися неправильними заголовками».

В інтернеті розповсюдилась новина про те, що ми ніби плануємо провести перепис населення на окупованих територіях через супутник… Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проектом, — зазначив Дубілет.

За його словами, українська сторона вирішила вивчити, наскільки це можливо реалізувати в реаліях сьогодення. Водночас міністр поскаржився на те, що в мережі розійшлася новина з заголовком «Дубілет хоче підрахувати українців через супутник».

Почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт, — поскаржився представник Кабміну.

Супутниковий перепис населення: Дубілету вкотре довелося пояснювати нову методику підрахунку українців

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Дубілет в інтерв’ю «Українському радіо» заявив, що перепис українського населення можуть провести кількома способами з використанням різних методологій підрахунків. За його словами, в уряді вивчають можливість використання супутникових даних. Дубілет повідомив, що чиновники вже обговорювали це питання із представниками ООН. Разом з тим, він додав, що наразі важко сказати, наскільки точним буде оцінювання кількості населення за допомогою супутників.

Раніше у Кабміні заявляли, що перепис населення в Україні можуть провести в 2020 році. Він проводитиметься максимально за рахунок онлайн-інструментів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Політичний вінегрет: різношерстні українські чиновники зустрілися у літаку на Мюнхенську конференцію (ФОТО)

14 лютого в Мюнхені стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Туди вирушили українські політики і чиновники, зокрема п’ятий президент Петро Порошенко, «слуги народу» та інші депутати

Новини України
13:46

Офіс президента подає до суду на журналістів через розслідування візиту Зеленського в Оман

Офіс президента заявляє, що розслідування програми «Схеми» щодо зустрічі Володимира Зеленського з екс-главою ФСБ Миколою Патрушевим, цілком і повністю не відповідає дійсності. Також ОП має намір подати до суду на журналістів

Новини України
12:04
1432