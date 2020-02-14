Супутниковий перепис населення: Дубілету вкотре довелося пояснювати нову методику підрахунку українців

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Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів, в інтерв’ю 13 лютого заявив, що уряд вивчає можливість використання даних супутника для проведення перепису населення України на окупованій частині Донбасу та в анексованому Росією Криму. Водночас сьогодні Дубілет у Фейсбук написав, що «іноді йому не вистачає досвіду, щоб не говорити те, що може згодом розійтися неправильними заголовками».

В інтернеті розповсюдилась новина про те, що ми ніби плануємо провести перепис населення на окупованих територіях через супутник… Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках через супутник, і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проектом, — зазначив Дубілет.

За його словами, українська сторона вирішила вивчити, наскільки це можливо реалізувати в реаліях сьогодення. Водночас міністр поскаржився на те, що в мережі розійшлася новина з заголовком «Дубілет хоче підрахувати українців через супутник».

Почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт, — поскаржився представник Кабміну.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Дубілет в інтерв’ю «Українському радіо» заявив, що перепис українського населення можуть провести кількома способами з використанням різних методологій підрахунків. За його словами, в уряді вивчають можливість використання супутникових даних. Дубілет повідомив, що чиновники вже обговорювали це питання із представниками ООН. Разом з тим, він додав, що наразі важко сказати, наскільки точним буде оцінювання кількості населення за допомогою супутників.

Раніше у Кабміні заявляли, що перепис населення в Україні можуть провести в 2020 році. Він проводитиметься максимально за рахунок онлайн-інструментів.