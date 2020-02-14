Олег Гладковський, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n133705-gladkovskyy-pozyvaietsya-do-nazk-schodo-rezultativ-perevirok-yogo-deklaraciy.html

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Олег Гладковський, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО), просить Окружний адміністративний суд Києва визнати протиправними та скасувати рішення Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) про результати повної перевірки його декларацій за 2015 та 2016 роки.

Також він просить скасувати рішення НАЗК, яким було затверджено висновок щодо виявлення ознак правопорушення, пов’язаного із корупцією, та направлено рішення про результати перевірки його декларації за 2015 рік до Національного антикорупційного бюро (НАБУ) України. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження у цій адміністративній справі.

Нещодавно Гладковського бачили в Києві серед глядачів одного з найвідоміших світових шоу — виступі трупи Cirque du Soleil у Палаці спорту. Відповідний фотознімок оприлюднило видання «Страна».

Гладковський сидів у сьомому ряду у VIP-секторі поруч із Іриною Ярмолюк, з котрою, за інформацію видання, він перебуває у стосунках.

Гладковський також відомий як «Свинарчук» із торішнього скандалу з закупівлею у Росії запчастин для оборонної промисловості. Журналісти підозрювали його у причетності до «багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень» внаслідок закупівлі деталей за завищеними цінами.

17 жовтня його затримало НАБУ після спроби виїхати з України за підозрою у зловживанні службовим становищем. Також щодо нього була відкрита справа за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 4,5 млн грн. Тоді суд заарештував його на два місяці. Через кілька днів він вийшов із СІЗО після сплати понад 10 млн грн застави.

Нагадаємо, влітку 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що призначення Гладковського до РНБО було кадровою помилкою.