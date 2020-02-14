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Ракурс
Кадр з фільму «Втеча з Шоушенка»

Втеча з Шоушенка на новий лад: сучасні комунікації допомогли американцю втекти з в’язниці (ФОТО)

14 лют 2020, 13:00
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Втечу з в’язниці округу Харалсон (штат Джорджія, США) здійснив 34-річний ув’язнений Грегорі Кіт Уайетт, використовуючи вельми оригінальний спосіб. Уайетт проліз в отвір у підвісній стелі, потім знайшов технічну порожнину для труб у стіні, через яку спустився і знайшов вихід із в’язниці.

Уайетт відбував покарання з червня 2019 року за необережне водіння автомобіля та втечу з місця злочину, повідомляє New York Post.

Ув’язнений втік ввечері у понеділок, 10 лютого, і відправився до свого рідного міста Талладега (штат Алабама). Слід зазначити, що в штаті Алабама Уайетт розшукується за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Грегорі Кіт Уайетт. Фото: New York PostПоліцейським знадобилася доба, щоб знайти втікача. Уже ввечері 11 лютого Уайетт був заарештований правоохоронцями.

Як раніше писав «Ракурс», злочинці також володіють оригінальним мисленням, яке допомагає не тільки здійснювати злочини, але і вводити в оману правоохоронців. Так, лідер однієї із бразильських банд наркоторговців Клаувіно да Сілва намагався втекти з в’язниці, зображуючи власну доньку, яка його провідувала.


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