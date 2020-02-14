Побег из Шоушенка на новый лад: современные коммуникации помогли американцу сбежать из тюрьмы (ФОТО)

Кадр из кинофильма «Побег из Шоушенка»

https://racurs.ua/n133704-pobeg-iz-shoushenka-na-novyy-lad-sovremennye-kommunikacii-pomogli-amerikancu-sbejat-iz-turmy-foto.html

Ракурс

Побег из тюрьмы округа Харалсон (штат Джорджия, США) совершил 34-летний заключенный Грегори Кит Уайетт, используя весьма оригинальный способ. Уайетт пролез в отверстие в подвесном потолке, затем нашел техническую полость для труб в стене, по которой спустился и нашел выход из тюрьмы.

Уайетт отбывал наказание с июня 2019 года за неосторожное вождение автомобиля и бегство с места преступления, сообщает New York Post.

Заключенный сбежал вечером в понедельник, 10 февраля, и отправился в свой родной город Талладега (штат Алабама). Следует отметить, что в штате Алабама Уайетт разыскивается по обвинению в хранении наркотиков.

Полицейским понадобились сутки, чтобы найти беглеца. Уже вечером 11 февраля Уайетт был арестован правоохранителями.

Как ранее писал «Ракурс», преступники также обладают оригинальным мышлением, которое помогает не только совершать преступления, но и вводить в заблуждение правоохранителей. Так, лидер одной из бразильских банд наркоторговцев Клаувино да Силва пытался сбежать из тюрьмы, изображая собственную дочь, которая его проведывала.