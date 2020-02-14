Суд оставил подозреваемую Дугарь под домашним арестом. Фото: 24 канал

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Ракурс

Дело Павла Шеремета продолжается расследоваться. В пятницу, 14 февраля, Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемой Яны Дугарь на продление меры пресечения.

Сторона защиты просила отпустить Дугарь на поруки. Об этом пишут УНН.

Судья отклонила апелляцию и оставила меру пресечения в силе. Яна Дугарь будет находиться под ночным домашним арестом до 4 апреля.

Адвокаты просили освободить Яну Дугарь на поруки, отметив, что считают подозрение необоснованным, а риски недоказанными. Также сторона защиты отмечала, что доказательства стороны обвинения являются неубедительными. Это касается экспертизы походки с видео.

Прокурор, в свою очередь, отметил, что экспертов сторона обвинения привлекала по законным основаниям, а подозрения являются обоснованными. Так, сторона обвинения отметила, что Яна Дугарь хранила снаряжение сапера и книги по саперному делу, а также тесно общалась с другими фигурантами уголовного производства — Инной и Владиславом Грищенко.

Выслушав все стороны, суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Напомним, ранее адвокат Виталий Коломиец, который защищает в суде интересы Яны Дугарь, заявил, что следователи начали допрашивать преподавателей и студентов Львовского государственного университета физической культуры, студенткой которого является его подзащитная. Они хотят выяснить склонность Дугарь к прогулам занятий.