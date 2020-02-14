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Пользователь в окружении ботов: программисты создали первую соцсеть без людей. Фото: Gagadget

Пользователь в окружении ботов: программисты создали первую соцсеть без людей

14 фев 2020, 12:39
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Социальная сеть без людей появилась благодаря усилиям программистов. В приложении Botnet пользователь находится в окружении не реальных людей, а ботов. Это симулятор соцсетей для iOS.

Приложение похоже на смесь Facebook, Instagram и Twitter. В нем можно писать о политике, животных, кулинарии и делиться мемами, сообщает «Популярная механика».

В Botnet комментарии к сообщениям, которые пишет человек, оставляют только боты. Они обладают навыками «реальных разговоров». Таким образом человек попадает в фантастический мир, где может получить множество лайков и лестных сообщений, избегая при этом общения с реальными людьми. В то же время за доллар можно заказать ботов, которые будут тролить человека.

Используя симулятор, можно сравнить, насколько реакция ботов и их ответы похожи на реакции и сообщения настоящих людей.

Напомним, недавно в Фейсбуке обнаружили сеть фейковых аккаунтов, в которых боты представлялись военными, правоохранителями и работниками туристической индустрии. Таким образом они распространяли пропаганду в более чем 30 странах мира.


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