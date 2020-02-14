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Користувач в оточенні ботів: програмісти створили першу соцмережу без людей. Фото: Gagadget

Користувач в оточенні ботів: програмісти створили першу соцмережу без людей

14 лют 2020, 12:39
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Соціальна мережа без людей з’явилася завдяки зусиллям програмістів. У додатку Botnet користувач перебуває в оточенні не реальних людей, а ботів. Це симулятор соцмереж для iOS.

Додаток схожий на суміш Facebook, Instagram і Twitter. У ньому можна робити дописи про політику, тварин, кулінарію, ділитися мемами тощо, повідомляє «Популярна механіка».

У Botnet коментарі до повідомлень, які пише людина, залишають лише боти. Вони володіють навичками «реальних розмов». Таким чином людина потрапляє у фантастичний світ, де вона може отримати безліч лайків і приємних повідомлень, уникаючи при цьому спілкування з реальними людьми. Водночас за долар можна замовити ботів, які будуть тролити людину.

Використовуючи симулятор, також можна порівняти, наскільки реакція ботів та їхні відповіді схожі на реакції та повідомлення справжніх людей.

Нагадаємо, недавно у Фейсбуці виявили мережу фейкових акаунтів, у якій боти вдавали військових, правоохоронців і працівників туристичної індустрії. Таким чином поширювалася пропаганда в понад 30 країнах світу.


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