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У Києві шахраї за 50-150 тис. дол. «продавали» керівні посади у владі. Фото: psm7.com

У Києві шахраї за 50−150 тис. дол. «продавали» керівні посади у владі (ФОТО)

14 лют 2020, 12:26
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Шахраї у Києві обдурювали громадян, обіцяючи їм за 50−150 тис. дол. допомогти із працевлаштуванням на керівні посади до вищих органів державної влади.

Розслідуванням злочинної діяльності групи зловмисників вже зайнялася поліція. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого Кримінального кодексу України ч. 4 ст. 190 (шахрайство), повідомляє сьогодні прес-центр Нацполіції.

Вже проведено санкціоновані обшуки у домівках підозрюваних, під час яких вилучено печатки і штампи різних органів влади та суб'єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи і копії матеріалів різних кримінальних проваджень. Також поліцейські вилучили гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною, яка нагадує ртуть.

У Києві шахраї за 50-150 тис. дол. «продавали» керівні посади у владі. Фото: Нацполіція

У Києві шахраї за 50-150 тис. дол. «продавали» керівні посади у владі. Фото: Нацполіція

У Києві шахраї за 50-150 тис. дол. «продавали» керівні посади у владі. Фото: Нацполіція

У Києві шахраї за 50-150 тис. дол. «продавали» керівні посади у владі. Фото: Нацполіція

У Києві шахраї за 50-150 тис. дол. «продавали» керівні посади у владі. Фото: Нацполіція

Слідчі дії тривають, згодом фігурантам розслідування повідомлять про підозру, в тому числі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами).

Підозрюваним загрожує покарання у виді конфіскації майна та до 12 років у в’язниці.

Нагадаємо, в січні у Києві було викрито зловмисників, які за 20 тис. дол. продавали посаду начальника виправної колонії.

Джерело: Ракурс


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