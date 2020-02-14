В Киеве мошенники за 50-150 тыс. долл. «продавали» руководящие должности во власти. Фото: psm7.com

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Мошенники в Киеве обманывали граждан, обещая им за 50−150 тыс. долл. помочь с трудоустройством на руководящие должности в высших органах государственной власти.

Расследованием преступной деятельности группы злоумышленников уже занялась полиция. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), сообщает сегодня, 14 февраля, пресс-центр Нацполиции.

Уже проведены санкционированные обыски в домах подозреваемых, в ходе которых изъяты печатки и штампы различных органов власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи и копии материалов различных уголовных производств. Также полицейские изъяли гранаты Ф-1, электродетонатор, баллон и шприцы с веществом, которое напоминает ртуть.

Следственные действия продолжаются, вскоре фигурантам расследования сообщат о подозрении, в том числе в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

Подозреваемым грозит наказание в виде конфискации имущества и до 12 лет заключения.

Напомним, в январе в Киеве разоблачили злоумышленников, которые за 20 тыс. долл. продавали должность начальника исправительной колонии.