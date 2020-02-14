Александр Бабиков, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n133700-advokat-yanukovicha-v-gbr-nardep-trebuet-provesti-slujebnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-babikova.html

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Народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова сегодня обратилась к временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирине Венедиктовой с требованием провести служебное расследование в отношении возможного конфликта интересов у назначенного ее первым заместителем адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова.

Недавно журналисты «Слідство.Інфо» опубликовали записи судебных заседаний, которые могут свидетельствовать о том, что Бабиков защищал экс-президента Януковича в украинских судах в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «Голоса».

Сам Бабиков после своего назначения в ГБР опровергал, что представлял права и интересы Януковича в суде и заявлял, что никогда не был с ним знакомым.

В своем обращении Устинова просит Венедиктову:

предоставить информацию о выполнении Бабиковым требований законодательства об обязанности сообщать о конфликте интересов и не допускать его реального или потенциального возникновения;

поручить подразделению внутреннего контроля ГБР провести служебное расследование относительно наличия у Бабикова конфликта интересов, учитывая обстоятельства, обнародованные журналистами, и предоставить информацию об этом.

Обнародованные журналистами материалы свидетельствуют о том, что Александр Бабиков имел конфликт интересов, но сознательно попытался скрыть его, — отмечает Устинова.

Бабиков был назначен на свою нынешнюю должность 20 января по результатам конкурса.

Напомним, коллега Бабикова по делу Януковича еще в июле 2019 года обнародовал документ авторства Бабикова, в котором тот требовал наказания для следователей по делам Майдана.