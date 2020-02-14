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Ракурс
Олександр Бабіков, фото: «5 канал»

Адвокат Януковича у ДБР: нардеп вимагає провести службове розслідування щодо Бабікова (ДОКУМЕНТ)

14 лют 2020, 12:20
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Народний депутат із фракції «Голос» Олександра Устінова сьогодні звернулася до тимчасового виконувача обов’язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Ірини Венедіктової з вимогою провести службове розслідування стосовно можливого конфлікту інтересів у призначеного її першим заступником адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Нещодавно журналісти «Слідство.Інфо» опублікували записи судових засідань, які можуть свідчити про те, що Бабіков захищав екс-президента Януковича в українських судах у 2019 році. Про це повідомляє прес-служба «Голосу».

Сам Бабіков після свого призначення до ДБР спростовував, що представляв права та інтереси Януковича в суді та заявляв, що ніколи не був з ним знайомим.

Тож у своєму зверненні Устінова просить Венедіктову:

  • надати інформацію про виконання Бабіковим вимог законодавства щодо обов’язку повідомляти про конфлікт інтересів та не допускати його реального або потенційного виникнення;
  • доручити підрозділу внутрішнього контролю ДБР провести службове розслідування щодо наявності у Бабікова конфлікту інтересів, враховуючи обставини, оприлюднені журналістами, та надати інформацію про це.

Оприлюднені журналістами матеріали свідчать про те, що Олександр Бабіков мав конфлікт інтересів, але свідомо спробував приховати його і відбрехатись, — зазначає Устінова.

Бабіков був призначений на свою теперішню посаду 20 січня за результатами конкурсу.

Нагадаємо, колега Бабікова у справі Януковича ще в липні 2019 року оприлюднив документ за авторства Бабікова, у якому той вимагав покарання для слідчих у справах Майдану.

Джерело: Ракурс


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999

Адвокат Януковича у ДБР: нардеп вимагає провести службове розслідування щодо Бабікова (ДОКУМЕНТ)

Народний депутат Олександра Устінова сьогодні звернулася до тимчасового виконувача обов’язків директора ДБР Ірини Венедіктової з вимогою провести службове розслідування стосовно її першого заступника Олександра Бабікова

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