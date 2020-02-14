Володимир Гапоненко з дітьми. Фото: 24 Канал

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані забрала життя дев’яти членів українського екіпажу. Після катастрофи високопосадовці заявляли про дотримання справедливості і виплати компенсацій сім’ям загиблих, але зараз родичі загиблих стикаються з труднощами під час оформлення державної допомоги.

Вдова командира екіпажу Катерина Гапоненко відчула на власній шкурі всю «красу» бюрократичної машини, пише «Страна».

Гапоненко думає, що МАУ і держава працюють окремо в питанні забезпечення сімей загиблих членів екіпажу літака, збитого над Тегераном. За словами вдови пілота, МАУ збирається виплачувати суму, на рівні середньомісячної зарплати її загиблого чоловіка. Жінка не стала озвучувати конкретні цифри, тому що сума виплат по кожному загиблому буде різною.

Гапоненко також сподівається на державу. У січні сім’ї загиблих отримали від держави по 200 тис. грн і на цьому фінансова допомога припинилася. Наразі Гапоненко збирає довідки, щоб оформити допомогу на дітей. Жінка вже зібрала понад 70 довідок, але цього виявилося недостатньо. Жінка поскаржилася, що їй щодня доводиться ходити за довідками, як на роботу.

Гапоненко думає, що якщо її не добила смерть чоловіка, то бюрократична система точно доб'є.

Вдова Гапоненко на даний час не працює, так як для отримання пільг та виплат на дітей вона повинна залишатися безробітною. До смерті чоловіка вона працювала в компанії Vodafone і сподівається туди повернутися після закінчення бюрократичної тяганини з оформлення допомоги на дітей.