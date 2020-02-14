Владимир Гапоненко с детьми. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n133699-mau-i-gosudarstvo-rabotaut-otdelno-vdova-pogibshego-v-irane-kapitana-laynera-pojalovalas.html

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране забрала жизни девяти членов украинского экипажа. После катастрофы высокопоставленные чиновники заявляли о соблюдении справедливости и выплатах компенсаций семьям погибших, но сейчас родственники погибших сталкиваются с трудностями при оформлении государственной помощи.

Вдова командира экипажа Екатерина Гапоненко прочувствовала на своей шкуре всю «прелесть» бюрократической машины, пишет «Страна».

Гапоненко думает, что МАУ и государство работают отдельно в вопросе обеспечения семей погибших членов экипажа самолета, сбитого над Тегераном. По словам вдовы пилота, МАУ собирается выплачивать сумму, равную среднемесячной зарплате ее погибшего мужа. Женщина не стала озвучивать конкретные цифры, так как сумма выплат по каждому погибшему будет разной.

Гапоненко также надеется на государство. В январе семьи погибших получили от государства по 200 тыс. грн и на этом финансовая помощь прекратилась. В настоящее время Гапоненко собирает справки, чтобы оформить помощь на детей. Женщина уже собрала более 70 справок, но этого оказалось недостаточно. Женщина пожаловалась, что ей ежедневно приходится ходить за справками, как на работу.

Гапоненко думает, что если ее не добила смерть мужа, то бюрократическая система точно добьет.

Вдова Гапоненко в данное время не работает, так как для получения льгот и выплат на детей она должна оставаться безработной. До смерти мужа она работала в компании Vodafone и надеется туда вернуться после окончания бюрократической волокиты по оформлению помощи на детей.