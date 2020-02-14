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Ракурс
Суд залишив підозрювану Дугарь під домашнім арештом. Фото: 24 канал

Вбивство Шеремета: Дугарь не стали відпускати з-під домарешту

14 лют 2020, 12:41
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Справу Павла Шеремета продовжують розслідувати. У п’ятницю, 14 лютого, Київський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу сторони захисту підозрюваної Яни Дугарь на продовження запобіжного заходу.

Сторона захисту просила відпустити Дугарь на поруки. Про це пишуть УНН.

Суддя відхилила апеляцію і залишила запобіжний захід у силі. Яна Дугарь перебуватиме під нічним домашнім арештом до 4 квітня.

Адвокати просили звільнити Яну Дугарь на поруки, зазначивши, що вважають підозру необгрунтованою, а ризики недоведеними. Також сторона захисту зазначала, що докази сторони звинувачення є непереконливими. Це стосується експертизи ходи з відео.

Прокурор, в свою чергу, зазначив, що експертів сторона звинувачення залучала на законних підставах, а підозри є обґрунтованими. Так, сторона звинувачення зазначила, що Яна Дугарь зберігала спорядження сапера і книги по саперній справі, а також тісно спілкувалася з іншими фігурантами кримінального провадження — Інною та Владиславом Грищенко.

Вислухавши всі сторони, суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, раніше адвокат Віталій Коломієць, який захищає в суді інтереси Яни Дугарь, заявив, що слідчі почали допитувати викладачів і студентів Львівського державного університету фізичної культури, студенткою якого є його підзахисна. Вони хочуть з’ясувати схильність Дугарь до прогулів занять.

Джерело: Ракурс


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