Перепис населення в Криму можуть провести за допомогою супутника. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n133629-perepys-naselennya-na-okupovanyh-terytoriyah-mojut-provesty-za-dopomogou-suputnyka-dubilet.html

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Перепис населення України можуть провести кількома способами. Урядовці можуть використати різні методології підрахунків.

Так, в уряді вивчають можливість використання даних супутника для проведення перепису населення на окупованій частині Донбасу та в окупованому Криму. Представники влади вже зустрічалися з цього питання із представниками ООН. Про це 13 лютого заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в інтерв’ю «Українському радіо».

Схожий проект проводили в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою, — зазначив Дубілет.

За його словами, наразі важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники кількість населення на окупованих територіях. Міністр додав, в уряді ще немає консолідованого рішення щодо того, як проводитиметься перепис на іншій території країни. У Кабміні не виключають ідею, щоб схрестити перепис із видачею id-карток або з видачею електронних цифрових підписів.

Також Дубілет пояснив коефіцієнт 0,888 під час електронного проведення перепису. За його словами, спершу провели загальну оцінку чисельності населення на території країни, яка контролюється Києвом. А щоб зробити розподіл по статі та вік, використали два джерела — інформацію з Державної служби статистики та податкової.

І на щастя ці дві піраміди повністю співпали. Тому ми сказали «добре, отже це має наукове обґрунтування, щоб використовувати ці пропорції». Ви взяли загальну кількість населення та наклали на неї цю демографічну піраміду. Тому є сенс, що ці дані співпадають з процентним розподілом, який є в Державної статистики, але там не співпадають абсолютні цифри. Ви знаєте, що за офіційною статистикою нас близько 42 млн. Власне якщо розділити 37 на 42, той буде цей коефіцієнт 0,88, — зазначив Дубілет.

Нагадаємо, у Кабміні заявляли, що перепис населення в Україні можуть провести в 2020 році. Він проводитиметься максимально за рахунок онлайн-інструментів.