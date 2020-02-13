Перепись населения в Крыму могут провести с помощью спутника. Фото: iz.ru

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Перепись населения Украины могут провести несколькими способами. Чиновники могут использовать различные методологии подсчетов.

Так, в правительстве изучают возможность использования данных спутника для проведения переписи населения на оккупированной части Донбасса и в оккупированном Крыму. Представители власти уже встречались по этому вопросу с представителями ООН. Об этом 13 февраля заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью «Українському радіо».

Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью, — отметил Дубилет.

По его словам, сейчас трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники количество населения на оккупированных территориях. Министр добавил, что в правительстве еще нет консолидированного решения относительно того, как будет проводиться перепись на другой территории страны. В Кабмине не исключают идею, чтобы скрестить перепись с выдачей id-карт или с выдачей электронных цифровых подписей.

Также Дубилет объяснил коэффициент 0,888 во время электронного проведения переписи. По его словам, сначала провели общую оценку численности населения на территории страны, которая контролируется Киевом. А чтобы сделать распределение по полу и возрасту, использовали два источника — данные Государственной службы статистики и налоговой.

И к счастью, эти две пирамиды полностью совпали. Поэтому мы сказали «хорошо, значит есть научное обоснование, чтобы использовать эти пропорции». Вы взяли общее количество населения и наложили на нее эту демографическую пирамиду. Поэтому есть смысл, что эти данные совпадают с процентным распределением, которое есть у государственной статистики, но там не совпадают абсолютные цифры. Вы знаете, что по официальной статистике нас около 42 млн. Собственно, если разделить 37 на 42, то будет этот коэффициент 0,88, — отметил Дубилет.

Напомним, в Кабмине заявляли, что перепись населения в Украине могут провести в 2020 году. Он будет проводиться максимально за счет онлайн-инструментов.