Конец бумажным квитанциям: основные госорганы переходят на электронку. Фото: Главком

https://racurs.ua/n133628-konec-bumajnym-kvitanciyam-osnovnye-gosorgany-perehodyat-na-elektronku.html

Ракурс

Электронный сервис Check теперь используют сервисные центры МВД, Миграционной службы, органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В правительстве уверяют, что пользователям государственных органов больше не придется тратить время на оплату услуг в банках. Также чиновники больше не смогут требовать предоставления бумажных квитанций, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Фейсбуке.

В частности, через интернет-банкинг или мобильное приложение можно будет оплачивать услуги таких госорганов:

сервисных центров Министерства внутренних дел (водительские удостоверения, справка о несудимости);

сервисных центров Миграционной службы (паспорта, загранпаспорта);

ЗАГСов (все услуги о рождении, браке);

ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов);

услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки).

Услуги можно будет оплатить на месте, после чего предоставить работнику госучреждения только номер квитанции. Благодаря этому сервису украинцы сэкономят не только время, но и деньги, так как не нужно будет платить банковскую комиссию за проведение операции, утверждает Дубилет. По его словам, к сервису Check уже присоединились три банка и ожидается подключение еще 10.

Министр добавил, что работников указанных госучреждений уведомили о нововведениях и предоставили им служебные инструкции. Если кто-то из чиновников снова потребует от пользователя услуг предоставить квитанцию в бумажной форме, Дубилет посоветовал звонить на горячую линию 1545.

Напомним, недавно в Украине презентовали приложение «ДиЯ», в котором можно хранить все необходимые документы в электронном виде. Электронные удостоверения водителей и свидетельства о регистрации транспортных средств уже доступны в приложении. Всего в 2020 году в него внесут 50 ключевых услуг.