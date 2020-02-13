Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Конец бумажным квитанциям: основные госорганы переходят на электронку. Фото: Главком

Конец бумажным квитанциям: основные госорганы переходят на электронку

13 фев 2020, 11:56
999

Электронный сервис Check теперь используют сервисные центры МВД, Миграционной службы, органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) и центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В правительстве уверяют, что пользователям государственных органов больше не придется тратить время на оплату услуг в банках. Также чиновники больше не смогут требовать предоставления бумажных квитанций, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Фейсбуке.

В частности, через интернет-банкинг или мобильное приложение можно будет оплачивать услуги таких госорганов:

  • сервисных центров Министерства внутренних дел (водительские удостоверения, справка о несудимости);
  • сервисных центров Миграционной службы (паспорта, загранпаспорта);
  • ЗАГСов (все услуги о рождении, браке);
  • ЦПАУ (услуги Миграционной службы и ЗАГСов);
  • услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки).

Услуги можно будет оплатить на месте, после чего предоставить работнику госучреждения только номер квитанции. Благодаря этому сервису украинцы сэкономят не только время, но и деньги, так как не нужно будет платить банковскую комиссию за проведение операции, утверждает Дубилет. По его словам, к сервису Check уже присоединились три банка и ожидается подключение еще 10.

Министр добавил, что работников указанных госучреждений уведомили о нововведениях и предоставили им служебные инструкции. Если кто-то из чиновников снова потребует от пользователя услуг предоставить квитанцию в бумажной форме, Дубилет посоветовал звонить на горячую линию 1545.

Напомним, недавно в Украине презентовали приложение «ДиЯ», в котором можно хранить все необходимые документы в электронном виде. Электронные удостоверения водителей и свидетельства о регистрации транспортных средств уже доступны в приложении. Всего в 2020 году в него внесут 50 ключевых услуг.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Коломойский открыл два завода по производству оружия на западе Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский открыл две компании по производству оружия и боеприпасов. Они расположены по адресам его нефтеперерабатывающих заводов во Львовской и Ивано-Франковской областях

Новости Украины
12:47

Перепись населения на оккупированных территориях могут провести с помощью спутника — Дубилет (ВИДЕО)

В правительстве сейчас думают, как провести перепись населения Украины. В Кабмине не исключают идею проведения переписи с помощью Id-карт, а на оккупированном Донбассе или в Крыму для сбора этих данных могут использовать спутник

Новости Украины
11:59