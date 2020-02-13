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Кінець паперовим квитанціям: основні держоргани переходять на електронку. Фото: Главком

Кінець паперовим квитанціям: основні держоргани переходять на електронку

13 лют 2020, 11:56
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Електронний сервіс Check тепер використовують сервісні центри МВС, Міграційної служби, органи реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) і центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

В уряді запевняють, що користувачам цих державних органів більше не доведеться витрачати час на сплату за послуги у банках. Також чиновники більше не зможуть вимагати надання паперових квитанцій, повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Фейсбуці.

Зокрема, через інтернет-банкінкінг або мобільний додаток можна буде оплачувати послуги таких держорганів:

  • — сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ (водійські посвідчення, довідка про несудимість тощо);
  • — сервісних центрах Міграційної служби (паспорти, закордонні паспорти тощо).
  • — РАЦСів (усі послуги щодо народження, шлюбу тощо).
  • — ЦНАПів (послуги Міграційної служби та РАЦСів).
  • — послуги в обласних державних адміністраціях (ліцензії, витяги тощо).

Послуги можна буде оплатити на місці, після чого надати працівнику держустанови лише номер квитанції. Завдяки цьому сервісу українці заощадять не лише час, а й гроші, бо не потрібно буде сплачувати банківську комісію за проведення операції, стверджує Дубілет. За його словами, до сервісу Check вже приєднали три банки й очікується підключення ще 10.

Міністр додав, що працівників вказаних держустанов сповістили про нововведення й надали їм службові інструкції. Якщо хтось із чиновників знову вимагатиме від користувача послуг надати квитанцію в паперовій формі, Дубілет порадив телефонувати на гарячу лінію 1545.

Нагадаємо, недавно в Україні презентували додаток «ДіЯ», в якому можна зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. Електронні посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів вже доступні в додатку. Загалом у 2020 році до нього буде внесено 50 ключових послуг.

Джерело: Ракурс


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