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Артем Сытник. Фото: MIGnews

«Откуда деньжата? — Из Крыма, вестимо»: Сытника заподозрили в получении денег из аннексированного полуострова

13 фев 2020, 11:48
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Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник попал в новый скандал. Главный свидетель по делу о коррупции директора НАБУ Николай Надейко, утверждает, что он по просьбе Сытника встречал из аннексированного Крыма семейную пару, которая везла чиновнику деньги.

Надейко заявил, что встретил знакомых Сытника на границе с Крымом, но уже на украинской территории. С разговора супругов, он понял, что они везут Сытнику деньги за проданный в Крыму земельный участок, сообщил свидетель в интервью «Стране».

Надейко не стал уточнять подробности продажи земли, но заявил, что супруги, скорее всего, были посредниками при осуществлении сделки. Гости из Крыма переночевали у Сытника, а утром чиновник отвез их в аэропорт.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что семья Сытника продала в аннексированном Крыму земельный участок. Известно, что 1 августа 2017 года регистрационные органы оккупационной власти Крыма зарегистрировали право собственности на земельный участок в Севастополе площадью 0,0416 га на имя Сытник Анны (жена директора НАБУ). В тот же день семья Сытников через посредников продала данный участок за 900 тыс. руб. Из данной суммы 6,6 тыс. руб. было уплачено в российскую казну в качестве пошлины.

Данную операцию по продаже земли в Крыму Сытник решил не отражать в своей декларации.

Как известно, именно Надейко оплачивал отдых Сытника в элитном охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны» в Ровенской области.


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