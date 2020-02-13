Артем Ситник. Фото: MIGnews

https://racurs.ua/ua/n133627-zvidkil-groshenyata-iz-krymu-vezemo-sytnyka-zapidozryly-v-otrymanni-groshey-z-aneksovanogo.html

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Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник потрапив у новий скандал. Головний свідок у справі про корупцію директора НАБУ Микола Надейко, стверджує, що він на прохання Ситника зустрічав із анексованого Криму сімейну пару, яка везла чиновнику гроші.

Надейко заявив, що зустрів знайомих Ситника на кордоні з Кримом, але вже на українській території. З розмови подружжя, він зрозумів, що вони везуть Ситнику гроші за продану в Криму земельну ділянку, повідомив свідок в інтерв’ю «Страні».

Надейко не став уточнювати подробиці продажу землі, але заявив, що ці люди, швидше за все, були посередниками при здійсненні операції з продажу. Гості з Криму переночували у Ситника, а вранці чиновник відвіз їх до аеропорту.

Раніше в ЗМІ вже з’являлася інформація про те, що сім’я Ситника продала в анексованому Криму земельну ділянку. Відомо, що 1 серпня 2017 року реєстраційні органи окупаційної влади Криму зареєстрували право власності на земельну ділянку в Севастополі площею 0,0416 га на ім’я Ситник Ганни (дружина директора НАБУ). У той же день сім’я Ситників через посередників продала цю ділянку за 900 тис. руб. З цієї суми 6,6 тис. руб. було сплачено в російську скарбницю у якості мита.

Дану операцію з продажу землі в Криму Ситник вирішив не відображати у своїй декларації.

Як відомо, саме Надейко оплачував відпочинок Ситника в елітному мисливському господарстві «Поліське-Сарни» у Рівненській області.