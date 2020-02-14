«Високі» дискусії в Сеймі Польщі: депутат відповіла опозиції непристойним жестом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n133708-vysoki-dyskusiyi-v-seymi-polschi-deputat-vidpovila-opozyciyi-neprystoynym-jestom-foto.htmlРакурс
У польському Сеймі прийнято вирішувати всі питання цивілізовано, але іноді пристрасті розпалюються і депутати показують рівень своєї культури. У центрі скандалу опинилася депутат від правлячої партії «Право і справедливість» Йоанна Ліхоцька, яка показала представникам опозиції середній палець.
Жест депутата викликав неоднозначну реакцію серед її колег, не кажучи вже про депутатів, у сторону яких він був спрямований, пише видання Wprost.
Інцидент стався після того, як Сейм проголосував за постанову про виділення з бюджету 2 млрд злотих для потреб державних медіа.
Опозиція і активісти неодноразово звинувачували державні ЗМІ Польщі в пропаганді, тому дана ініціатива коаліції не була підтримана опозицією, яка вимагала ці гроші направити на охорону здоров’я.
Коли опозиціонери почали скандувати: «Ганьба» Ліхоцька показала в їхню сторону середній палець.