Йоанна Ліхоцька. Фото: Radio ZET

https://racurs.ua/ua/n133708-vysoki-dyskusiyi-v-seymi-polschi-deputat-vidpovila-opozyciyi-neprystoynym-jestom-foto.html

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У польському Сеймі прийнято вирішувати всі питання цивілізовано, але іноді пристрасті розпалюються і депутати показують рівень своєї культури. У центрі скандалу опинилася депутат від правлячої партії «Право і справедливість» Йоанна Ліхоцька, яка показала представникам опозиції середній палець.

Жест депутата викликав неоднозначну реакцію серед її колег, не кажучи вже про депутатів, у сторону яких він був спрямований, пише видання Wprost.

Інцидент стався після того, як Сейм проголосував за постанову про виділення з бюджету 2 млрд злотих для потреб державних медіа.

Опозиція і активісти неодноразово звинувачували державні ЗМІ Польщі в пропаганді, тому дана ініціатива коаліції не була підтримана опозицією, яка вимагала ці гроші направити на охорону здоров’я.

Коли опозиціонери почали скандувати: «Ганьба» Ліхоцька показала в їхню сторону середній палець.