Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Йоанна Ліхоцька. Фото: Radio ZET

«Високі» дискусії в Сеймі Польщі: депутат відповіла опозиції непристойним жестом (ФОТО)

14 лют 2020, 13:54
999

У польському Сеймі прийнято вирішувати всі питання цивілізовано, але іноді пристрасті розпалюються і депутати показують рівень своєї культури. У центрі скандалу опинилася депутат від правлячої партії «Право і справедливість» Йоанна Ліхоцька, яка показала представникам опозиції середній палець.

Жест депутата викликав неоднозначну реакцію серед її колег, не кажучи вже про депутатів, у сторону яких він був спрямований, пише видання Wprost.

Інцидент стався після того, як Сейм проголосував за постанову про виділення з бюджету 2 млрд злотих для потреб державних медіа.

Йоанна Ліхоцька. Фото: TwitterОпозиція і активісти неодноразово звинувачували державні ЗМІ Польщі в пропаганді, тому дана ініціатива коаліції не була підтримана опозицією, яка вимагала ці гроші направити на охорону здоров’я.

Йоанна Ліхоцька. Фото: WprostКоли опозиціонери почали скандувати: «Ганьба» Ліхоцька показала в їхню сторону середній палець.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Політичний вінегрет: різношерстні українські чиновники зустрілися у літаку на Мюнхенську конференцію (ФОТО)

14 лютого в Мюнхені стартує Мюнхенська конференція з безпеки. Туди вирушили українські політики і чиновники, зокрема п’ятий президент Петро Порошенко, «слуги народу» та інші депутати

Новини України
13:46

Офіс президента подає до суду на журналістів через розслідування візиту Зеленського в Оман

Офіс президента заявляє, що розслідування програми «Схеми» щодо зустрічі Володимира Зеленського з екс-главою ФСБ Миколою Патрушевим, цілком і повністю не відповідає дійсності. Також ОП має намір подати до суду на журналістів

Новини України
12:04
1432