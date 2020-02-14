Коронавірус на лайнері: влада Японії дозволила пасажирам похилого віку залишити судно

На лайнері Diamond Princess стався спалах нового коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

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У Японії частині пасажирів лайнера Diamond Princess, на борту якого стався спалах нового коронавірусу NCP, дозволили залишити судно.

Йдеться про людей віком від 80 років, котрі мають хронічні хвороби та перебувають у каютах без ілюмінаторів. Також у таких людей не повинно бути виявлено коронавірусу, повідомляє AFP.

Зазначається, що станом на другу половину дня лайнер залишили 11 людей, вони прибули на спеціально облаштований об'єкт у префектурі Сайтама біля Токіо. Там вони проведуть час, що залишився до завершення карантину — до наступної середи.

Їх з корабля відвезли на автобусах із затемненими вікнами. За кермом одного з них журналісти побачили водія у білому захисному костюмі від голови до ніг, укомплектованому окулярами та маскою.

Кількість хворих на коронавірус на борту Diamond Princess досягнула вже щонайменше 218 людей, а також захворів співробітник карантинної служби. Коли лайнер прибув минулого тижня до Японії, на його борту було понад 3,7 тис. людей.

Хворих евакуювали до медзакладів, стан десяти з них тяжкий.

Також в Японії інфікувався один із таксистів, який контактував з пасажирами лайнера до того, як судно поставили на карантин.

Нагадаємо, нещодавно в Японії коронавірус виявили в померлої жінки похилого віку, яка не відвідувала інші країни.