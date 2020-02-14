Погоня в Харкові: поліцейському, який підстрелив порушника, оголосили підозру

Поліцейському у Харкові, який підстрелив порушника, оголосили підозру. Фото: Pexels

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Погоня в Харкові закінчилася стріляниною і пораненням одного з порушників 13 січня. Порушника підстрелив поліцейський під час переслідування.

Співробітникові правоохоронних органів оголосили підозру за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень співробітником правоохоронних органів) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Також прокуратура перевіряє факт наїзду переслідуваного автомобіля Subaru Forester на зазначеного працівника патрульної поліції. Наразі за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нагадаємо, вночі 13 лютого правоохоронці отримали інформацію, що на вул. Зубарєва троє чоловіків розпивають алкогольні напої і мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester. Коли правоохоронці прибули на місце виклику, водій іномарки почав тікати.

Під час переслідування порушника машина поліції застрягла у полі поблизу села Хролі Харківського району. Щоб зупинити втікачів, старший лейтенант поліції здійснив три постріли в їхній автомобіль, але автівка зникла з місця події. Згодом стало відомо, що патрульний поранив пасажира, який знаходився в переслідуваному авто. У нього було два вогнепальних поранення.