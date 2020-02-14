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Ракурс
Юлия Кузьменко, фото «Диалог.ua»

Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Юлию Кузьменко

14 фев 2020, 14:59
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Киевский апелляционный суд оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Таким образом, она будет находиться за решеткой как минимум до 3 апреля, сообщает издание The Insider Ukraine.

Защита Кузьменко просила заменить ей меру пресечения на домашний арест, чтобы она могла ходить на работу и лечить детей.

В то же время, по мнению прокуратуры, есть риски того, что Кузьменко может скрываться от суда.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился.

По мнению следствия, именно Кузьменко подложила взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Напомним, суд сегодня также решил не менять меру пресечения еще одному фигуранту этого дела — Яне Дугарь, которая находится под ночным домашним арестом. Суд просил отпустить Дугарь на поруки.


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