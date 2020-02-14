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Ракурс
Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: lenta.ua

Пророссийский план завершения войны на Донбассе исчез с сайта Мюнхенской конференции

14 фев 2020, 19:30
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Пророссийский «мюнхенский план» прекращения войны на Донбассе исчез из веб-страницы Мюнхенской конференции по безопасности.

При переходе по ссылке появляется сообщение о том, что ссылка не работает или контент мог быть перемещен. Поиск по сайту тоже не выдает результаты о 12 шагах для прекращения войны в Украине.

Кроме того, с сайта исчезло сообщение, в котором говорилось о том, что пророссийский документ был разработан по соавторству Мюнхенской конференции по безопасности и поддержан ею. Пока неизвестно, почему исчез документ с сайта.

С сайта удалили пророссийский план по Украине

Напомним, 14 февраля организаторы Мюнхенской конференции и несколько международных организаций в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине, который они назвали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Украинские организации не принимали участия в его разработке.

Также в этом документе отсутствуют упоминания о нападении страны-агрессора на Украину, а российско-украинскую войну назвали «конфликтом в и вокруг Украины».

Источник: Ракурс


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