Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: lenta.ua

https://racurs.ua/n133735-prorossiyskiy-plan-zaversheniya-voyny-na-donbasse-ischez-s-sayta-munhenskoy-konferencii.html

Ракурс

Пророссийский «мюнхенский план» прекращения войны на Донбассе исчез из веб-страницы Мюнхенской конференции по безопасности.

При переходе по ссылке появляется сообщение о том, что ссылка не работает или контент мог быть перемещен. Поиск по сайту тоже не выдает результаты о 12 шагах для прекращения войны в Украине.

Кроме того, с сайта исчезло сообщение, в котором говорилось о том, что пророссийский документ был разработан по соавторству Мюнхенской конференции по безопасности и поддержан ею. Пока неизвестно, почему исчез документ с сайта.

Напомним, 14 февраля организаторы Мюнхенской конференции и несколько международных организаций в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине, который они назвали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Украинские организации не принимали участия в его разработке.

Также в этом документе отсутствуют упоминания о нападении страны-агрессора на Украину, а российско-украинскую войну назвали «конфликтом в и вокруг Украины».