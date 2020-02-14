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Китайський коронавірус вперше зафіксували в Єгипті. Фото: censor.net

Новий коронавірус вперше зафіксували в Єгипті

14 лют 2020, 20:39
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Китайський коронавірус Covid-2019 вперше виявили на території Єгипту.

Захворювання коронавірусом діагностували у громадянина іноземної держави. Лабораторні аналізи хворого позитивні, однак у нього немає жодних симптомів зараження смертельним вірусом. Про це 14 лютого повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Al Arabiya.

У Міністерстві охорони здоров’я Єгипту заявили, що іноземця ізолювали на 14 днів і впродовж цього періоду він перебуватиме під наглядом лікарів. Про виявлення Covid-2019 вже повідомили Всесвітню організацію охорони здоров’я. У міністерстві запевняють, що вжили всіх необхідних заходів.

За інформацією Центру системних досліджень та інженерінгу при Університеті Джона Хопкінса у США, станом на 20.15 сьогоднішнього дня, загальна кількість загиблих від коронавірусу склала 1 тис. 384 особи. Хворобою інфіковані 64 тис. 460 осіб.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок від коронавірусу в Китаї померли 1 тис. 383 осіб. Найбільше людей загинуло в провінції Хубей — 1 тис. 318 осіб. Загальна кількість заражених — понад 64 тис.


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