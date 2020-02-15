В мире растет количество случаев инфицирования новым коронавирусом

https://racurs.ua/n133768-voz-dalneyshee-razvitie-epidemii-koronavirusa-nevozmojno-predskazat.html

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что дальнейшее развитие эпидемии нового коронавируса COVID-19 невозможно предсказать.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил во время сегодняшнего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщают УНН.

Он отметил, что в ВОЗ обеспокоены информацией о росте количества случаев заболевания в Китае и вчерашним сообщением о значительном количестве инфицированных и умерших там от коронавируса работников сферы здравоохранения.

Кроме того, он выразил обеспокоенность недостаточным финансированием мировым сообществом мероприятий, направленных на борьбу с новым коронавирусом.

Гебрейесус призвал мировое сообщество проявить сплоченность в борьбе с коронавирусом и предостерег от политизации этой проблемы.

В нашем расколотом и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, где страны могут работать вместе ради общей цели, — подчеркнул глава ВОЗ.

Коронавирус, первые случаи инфицирования которым были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, несмотря на принятые властями Китая строгие карантинные меры, вышел за пределы этой страны. Так, издание Japan Times сообщает, что в Японии способы заражения COVID-19 стало невозможно отслеживать — в последние дни фиксируется ряд случаев инфицирования лиц, не имели прямых связей с Китаем.

Так, семь человек заразились от водителя такси, у которого на этой неделе был выявлен коронавирус. Однако, сколько еще людей могли заразиться, отследить невозможно.

Напомним, в Китае людям, которые сознательно не сообщили об обнаружении у себя симптомов коронавируса, могут грозить длительные сроки заключения или даже смертная казнь.