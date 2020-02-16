З підірваного банкомату в Миколаєві вкрали 250 тис. грн, фото — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n133778-z-pidirvanogo-bankomatu-v-mykolaievi-vkraly-250-tys-grn-foto.html

Ракурс

В Україні злодії знову підрвали банкомат, щоб «обчистити» його. Новий випадок стався у Миколаєві. Тут напад стався у ніч з 15 на 16 лютого.

В Інгульському районі міста на вулиці Космонавтів злодії відтиснули вікно, проникли до відділення «ПриватБанку» і підірвали банкомат.

Як видно із фото, оприлюднених силовиками, злодії так поспішали, що залишили на підлозі чимало купюр номіналом 200 грн.

Як повідомила прес-служба Нацполіції, злочинці викрали 250 тис. грн, в результаті вибуху ніхто не постраждав.

На місці працюють вибухотехніки і слідчо-оперативна група. Банкомат знаходиться у приміщенні банку у нежитловій будівлі.

У поліції відкрили провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах) ККУ.

На початку січня цього року двоє чоловіків в балаклавах здійснили подібний злочин в Оболонському районі Києва. На вулиці Героїв Дніпра двоє в балаклавах зайшли в приміщення фінустанови. Вони прикріпили до корпусу банкомату вибуховий пристрій і намагалися підірвати техніку. Сейф з грошима залишився неушкодженим, зловмисники втекли.