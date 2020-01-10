У Києві двоє чоловіків у балаклавах підірвали банкомат, фото: Нацполіція

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Банкомат у відділенні банку у Києві підірвано невідомими.

Двоє чоловіків в балаклавах здійснили злочин в Оболонському районі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Інцидент зафіксовано на вулиці Героїв Дніпра. Двоє громадян в балаклавах зайшли в приміщення фінустанови. Вони прикріпили до корпусу банкомату вибуховий пристрій і намагалися підірвати техніку.

У приміщені пошкоджено майно банку. Сейф з грошима залишився неушкодженим, зловмисники втекли.

Поліція розслідуватиме провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, які допоможуть впіймати злочинців.

Раніше банкомат «ПриватБанку» підірвали на Дніпропетровщині. Зловмисники отримали доступ до сейфу терміналу і вкрали всі гроші.