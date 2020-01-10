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Ракурс
Падіння «Боїнга»: іранське ТБ показало самописці з українського літака, фото — Spotters

Падіння «Боїнга»: іранське ТБ показало самописці з українського літака (ВІДЕО)

10 січ 2020, 15:54
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У п’ятницю, 10 січня, в мережі оприлюднили відео, на якому зображені самописці, так званий «чорний ящик» з «Боїнга», який впав уранці 8 січня поблизу Тегерана.

Короткий ролик показав іранський державний телеканал IRNN. Самописці з літака МАУ лежать у спеціальній валізі.

Іран спочатку відмовився здавати «чорний ящик» виробнику літака Boeing. Сполучені Штати мають намір приєднатися до групи, яка розслідує падіння, а відомство з Національної безпека на транспорті США підтвердило, що призначило слідчого.

Сьогодні керівник Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що «буде важко отримати дані бортових самописців через пошкодження». Якщо труднощі з розшифруванням самописців будуть значними, Тегеран може передати їх в інші країні. Але влада Ірану все ж спочатку має намір самостійно отримати дані самописців. Цей процес може тривати до двох місяців, але Іран та Україна домовилися про спільне розшифрування.

«Ракурс» повідомляв, що влада Ірану має намір сьогодні оцінити стан «чорних ящиків» літака МАУ. Якщо фахівці виявлять критичні пошкодження бортових самописців, які завадять проаналізувати інформацію, то «чорні ящики» передадуть іншим країнам для розшифрування.

Український авіалайнер зазнав катастрофи 8 січня поблизу аеропорту Тегерану. Деякі фахівці, а також офіційні представники країн вважають, що літак збила ППО Ірану.

Джерело: Ракурс


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