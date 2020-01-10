Падение «Боинга»: иранское ТВ показало самописцы украинского самолета, фото — Spotters

https://racurs.ua/n131843-padenie-boinga-iranskoe-tv-pokazalo-samopiscy-s-ukrainskogo-samoleta-video.html

Ракурс

В пятницу, 10 января, в сети появилось видео, на котором изображены самописцы, так называемый «черный ящик» «Боинга», который упал утром 8 января вблизи Тегерана.

Короткий ролик показал иранский государственный телеканал IRNN. Самописцы с самолета МАУ лежат в специальном ящике.

Иран сначала отказался сдавать «черный ящик» производителю самолета Boeing. Соединенные Штаты намерены присоединиться к группе, которая расследует падение, а ведомство по Национальной безопасности на транспорте США подтвердило, что назначило следователя.

Сегодня руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что «будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждений». Если трудности с расшифровкой самописцев будут значительными, Тегеран может передать их в другие страны. Власти Ирана все же сначала намерены самостоятельно получить данные самописцев. Этот процесс может длиться до двух месяцев, но Иран и Украина договорились о совместном расшифровки.

«Ракурс» сообщал, что власти Ирана намерены сегодня оценить состояние «черных ящиков» самолета МАУ. Если специалисты обнаружат критические повреждения бортовых самописцев, которые помешают проанализировать информацию, то «черные ящики» передадут другим странам для расшифровки.

Украинский авиалайнер потерпел крушение 8 января вблизи аэропорта Тегерана. Некоторые специалисты, а также официальные представители стран считают, что самолет сбила ПВО Ирана.