Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве двое мужчин в балаклавах взорвали банкомат, фото: Нацполиция

В Киеве двое мужчин в балаклавах взорвали банкомат (ВИДЕО)

10 янв 2020, 16:03
999

Банкомат в отделении банка в Киеве взорвали неизвестные.

Двое мужчин в балаклавах совершили преступление в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент зафиксирован на улице Героев Днепра. Двое граждан в балаклавах зашли в помещение финучреждения. Они прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство и пытались подорвать технику.

В помещении повреждено имущество банка. Сейф с деньгами остался невредимым, злоумышленники скрылись.

Полиция расследует производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, которые помогут поймать преступников.

Ранее банкомат «ПриватБанка» взорвали в Днепропетровской области. Злоумышленники получили доступ к сейфу терминала и украли все деньги.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Падение украинского Лас-Вегаса: у Рябошапки продолжают закрывать игровые залы

В Офисе генпрокурора уверяют, что борьба с незаконным игорным бизнесом в разгаре: за последнее время закрыли еще 911 нелегальных игорных заведений по всей Украине, открыли 437 уголовных производств и провели 1,2 тыс. обысков

Новости Украины
16:12

Падение «Боинга»: иранское ТВ показало самописцы украинского самолета (ВИДЕО)

В сети появилось видео, на котором изображены самописцы, так называемый «черный ящик» с «Боинга», который упал близ Тегерана. Короткий ролик показал иранский государственный телеканал IRNN. Самописцы самолета МАУ лежат в специальном ящике

Новости мира
15:54

«Проектировали клоуны под присмотром обезьян»: скандальная переписка сотрудников Boeing о самолете 737 MAX (ФОТО)

Компания Boeing обнародовала сотни критических интернет-сообщений, касающихся новой модели самолета 737 MAX. В одном из сообщений говорилось, что дизайн воздушного судна «создали клоуны под наблюдением обезьян»

Новости мира
13:48