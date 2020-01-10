В Киеве двое мужчин в балаклавах взорвали банкомат, фото: Нацполиция

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Ракурс

Банкомат в отделении банка в Киеве взорвали неизвестные.

Двое мужчин в балаклавах совершили преступление в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент зафиксирован на улице Героев Днепра. Двое граждан в балаклавах зашли в помещение финучреждения. Они прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство и пытались подорвать технику.

В помещении повреждено имущество банка. Сейф с деньгами остался невредимым, злоумышленники скрылись.

Полиция расследует производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, которые помогут поймать преступников.

Ранее банкомат «ПриватБанка» взорвали в Днепропетровской области. Злоумышленники получили доступ к сейфу терминала и украли все деньги.